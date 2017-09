Congo-Brazzaville: ARTs martiaux - Le Close-combat en nette progression

« Les défis à relever sont nombreux certes, mais ne nous rebutent pas. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés résolument dans la formation et le perfectionnement des cadres techniques et administratifs », a indiqué ce dernier tout en soulignant que l'ACC s'attèlera à organiser régulièrement des journées sportives et séminaires de formation, afin de donner au grand public une idée juste de ce sport qu'il juge passionnant.

En rappel, les premiers courants de close-combat ont été introduits au Congo dans les années 1960, en milieu militaire tout d'abord. Puis, en 1989, le tout premier club en milieu civil est créé par l'adjudant parachutiste, Bernard Bouhoula, actuellement commandant et moniteur de sport de combat corps-à-corps. Ce premier club civil était débaptisé Foretaï. La discipline a ainsi pris de l'ampleur au point d'intéresser nombre de jeunes dont le jeune aspirant de l'école militaire Général-Leclerc, Fabrice Matève Makaya, actuellement colonel et président de l'ACC.

A Brazzaville, le nombre de pratiquants de cet art martial dit du corps-à-corps ou combat rapproché est passé de 500 à plus de 600, les clubs de 4 à 6. Dans la Likouala, le Pool, la Bouenza et Pointe-Noire, les chiffres sont aussi croissants.

