Congo-Brazzaville: Nouvelles technologies - Initiation des enseignants à l'outil informatique

Dans le cadre de la deuxième phase du projet « Renforcement de la formation des enseignants pour combler la qualité de l'éducation en Afrique », une session à l'endroit des enseignants de la ville océane se tient du 7 au 16 septembre.

Jean Baptiste Sitou, Jacqueline Konko et Jean Pierre Malonga respectivement directeur départemental de l'Enseignement primaire et secondaire à Pointe-Noire, directrice départementale de l'Enseignement technique et inspecteur général de l'Enseignement technique et professionnel, de la Formation qualifiante et de l'Emploi accompagnés d'autres enseignants ont participé à la rencontre.

Cette session de formation se fixe divers objectifs, notamment le renforcement de 250 enseignants du secondaire général et technique dans les 6 sites du projet (Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie ,Ovvando, Ouesso, Impfondo), dans le domaine des techniques de l'information et de la communication et des techniques de l'information et de la communication de l'éducation, renforcer les capacités des superviseurs pédagogiques en ingénierie de la formation, produire et mettre à disposition des ressources pélagiques, rendre effective la formation continue des enseignants du primaire et du secondaire et autres.

Au cours de cet atelier les enseignants échangeront sur l'identification et la manipulation d'un ordinateur, l'outil de bureautique MS word, l'outil de bureautique MS Excel, l'outil de bureautique Powerpoint, la conservation des données, la scénarisation des cours, etc. Cette session de formation est appuyée par l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture et de la République de Chine.