Gabon: Bruno Ben Moubamba livre sa vérité sur son limogeage

Trois jours après son limogeage, jeudi soir, du gouvernement gabonais, Bruno Ben Moubamba livre pour la première fois sa vérité. L'opposant, ancien vice-Premier ministre et ex-ministre de l'Habitat, a été débarqué, un an après avoir rejoint un gouvernement dit d'ouverture suite à la crise post-électorale de 2016. Le Premier ministre avait expliqué son limogeage en rappelant les principes de solidarité avec les ministres, le devoir de responsabilité et le respect de la hiérarchie. Bruno Ben Moubamba, lui, explique qu'Emmanuel Issozé-Ngondet l'avait dépouillé d'une partie de ses prérogatives, de façon irrégulière.

En réalité j'ai poussé le Premier ministre à m'évincer parce que je n'étais pas d'accord avec un certain nombre de décisions, notamment une circulaire par laquelle il s'arroge des pouvoirs des directions du ressort de deux ministères-clés. D'abord le ministère de l'Habitat.

Ensuite il s'empare des assurances, il s'empare des domaines, des opérations foncières et également d'un certain nombre de directions liées au ministère de l'Economie. J'ai eu connaissance d'un décret qui circulait sous cape, ce décret n'a pas été adopté en Conseil des ministres, il était tout à fait une sorte de décret fantôme. Il n'y a pas eu en réalité des négociations entre les ministres impactés.

Le Premier ministre n'a pas respecté la loi, voilà pourquoi je me suis cru le devoir de protéger le gouvernement en poussant le Premier ministre dans ses retranchements, en l'obligeant à me faire partir, parce que je ne pouvais plus rester dans un gouvernement où les principes avaient été violés.