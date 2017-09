Togo: Plus 164 arrestations, des blessés à n'en point finir, un journaliste tabassé

Au Togo, depuis les grandes manifestations de mercredi 6 et jeudi 7 septembre, des dizaines de personnes ont… Plus »

Outre les manifestants, le confrère Théophile Adanlété de Victoire Fm a été également passé à tabac par des hommes qui étaient à bord d'une voiture banalisée. Ceci alors même qu'il a fini la couverture de l'intervention musclée des forces de l'ordre et de sécurité à Déckon et retournait à son domicile.

Il s'agit en tout cas d'un bilan provisoire dressé par des leaders de l'opposition politique togolaise. Selon ces derniers qui étaient ce jour au domicile de leur compagnon de lutte Tikpi Atchadam, on peut dénombrer suite à la dispersion de la foule jeudi au carrefour Déckon peu après 22 heures de la nuit et la répression qui s'en est suivie, plus de 164 arrestations de manifestants.

