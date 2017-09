Afrique du Sud/Burkina Faso: Afrique du Sud/Sénégal à rejouer - La réaction de la Fédération burkinabè de football

C'est pourquoi la FBF est parvenue à cette conclusion : « Nous estimons sans ambages que la décision du Bureau des qualifications est de nature à favoriser une équipe du groupe et brime donc des équipes comme celles du Burkina Faso, du Cap Vert et même de l'Afrique du sud qui n'a aucunement perdu tout espoir de qualification ».

Pour la FBF, seule la commission de discipline est donc habilitée à ordonner la reprise de ce match. En second point, la FBF a attiré l'attention de la FIFA sur la violation des règlements de la FIFA. Après avoir rappelé les articulations de l'article 31 bis du code disciplinaire qui définit les matches à rejouer, la FBF a fait noter que « les raisons ayant conduit respectivement la commission de discipline, d'appel et le TAS à prendre des sanctions à l'égard de l'arbitre du match ne se retrouvent dans aucun des cas de figure énumérés dans l'article sus-cité ».

Dans cette correspondance, la FBF, au regard des conséquences graves qui pourraient découler d'une telle décision pour les autres équipes du groupe, et particulièrement pour l'équipe du Burkina Faso, la FBF a attiré l'attention de la FIFA sur un certain nombre d'illégalités que recèle la décision.

