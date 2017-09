Cameroun: Le CL2P*, la question des prisonniers politiques et le militantisme pour les droits humains en Afrique francophone

Eldridge Cleaver du Black Panther Party a rendu célèbre le slogan politique «Vous faites partie du problème où vous faites partie de la solution». Par conséquent, nous avons toujours le monde que nous méritons. Dans l'univers mental déformé et dégradé de la politique Camerounaise, il y a une campagne hystérique et concertée menée par un grand nombre d'oiseaux de mauvaise augure et de mouches contre le CL2P avec des affirmations infondées et calomnieuses telles que «petit groupe» de «charlatans», «vendus» ou «idiots utiles» manipulés par une cabale de politiciens corrompus et affamés de pouvoir.

La réalité est que le CL2P est une organisation de droit humain dotée d'une authenticité impeccable. Le CL2P favorise les libertés civiles en Afrique francophone, l'une des régions les plus politiquement arriérées de la planète et du continent.

Le CL2P est influencé en cela par les travaux de Frantz Fanon, qui démontrent que l'oppression prolongé dégrade tant l'oppresseur que l'opprimé. Le CL2P est une organisation de la liberté civile animée par Joël Didier Engo qui a subi dans sa chair les ravages du Despotisme juridique de Biya, l'a survécu pour témoigner et s'assurer que ce type de régime ne prospère plus en Afrique. La lutte pour le droit humain et la liberté civile est quelque chose qu'il vit encore aujourd'hui y compris comme «exilé politique» en France.

Engo a dû arrêter une carrière prometteuse qui l'a conduit en France, aux États-Unis et en Australie pour lutter contre un régime oppressif en état de pourriture totale et qui entraîne de nombreuses familles camerounaises dans la ruine. L'homme a l'âme d'un militant progressiste et, contrairement à beaucoup de camerounais ordinaires captifs du régime de Biya et qui subissent un syndrome traumatique de Stockholm sans fin, l'homme a l'esprit et l'intégrité d'un Emiliano Zapata qui comprend que « mieux vaux mourir debout que de vivre à genoux»

Par conséquent, nous devons admettre que beaucoup d'entre nous ont internalisé l'oppression et restent silencieux en marge. Nous attaquons le CL2P parce que nous n'avons pas l'intégrité nécessaire de rester debout. Ceux qui attaquent le CL2P sont des vampires psychiques qui tentent de discréditer l'expérience et le travail communautaire de combattants engagés de la Liberté. Comme avec Alexandre Dumas, un écrivain noir de renommé mondial qui a souffert du racisme dans la France réactionnaire et qui a écrit au sujet de son héros le comte de Montecristo qu'il n'y a rien de pire que d'essayer de voler une colère et une quête de justice saine.

Pour celles et ceux que le CL2P rend mal à l'aise; C'est exactement sa mission.

Le CL2P ne cessera jamais d'organiser, ne cessera jamais de lutter pour la liberté, ne cessera jamais d'être politique. Comme avec le révérend Dr. Martin Luther King, le CL2P comprend que l'arc de l'univers moral est long mais se penche vers la justice. Par conséquent, le CL2P s'engage dans une tradition prophétique des droits de l'Homme et de la justice sociale que rien n'arrêtera.

À bon entendeur Salut!

* Comité de Libération des Prisonniers Politiques - CL2P