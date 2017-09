Congo-Brazzaville: Couleurs de chez nous - « Mosselebende »

Dans tous les cas, les Congolais ont toujours pensé l'amour comme un « don de Dieu » mais jamais le résultat d'une manière de vivre, un art de séduction sur fond de vertus morales et de dispositions physiques et psychologiques.

« Je voudrais témoigner ma reconnaissance à notre assemblée pour toutes les prières. Car, grâce à vous, et au Très Haut, mon mari a regagné notre foyer qu'il avait déserté au grand bonheur des enfants et de moi-même», peut-on souvent entendre. Ce qui est légitime.

Les faits ici décrits, aussi fictifs soient-ils, ont longtemps nourri les débats et la vie au Congo au point de figurer comme thématiques des théâtres et autres productions audiovisuelles. Les écrivains en ont aussi fait de longs récits. Preuve que le phénomène est loin d'être banal.

C'était aussi l'époque où les femmes étaient tolérantes en acceptant la « rivalité ». Un homme pouvait faire cohabiter ses deux ou trois femmes ou les installer dans différents quartiers et y passer des nuits selon un calendrier défini par lui et unanimement accepté par ses femmes quand il n'était pas tout simplement imposé.

Un mot célèbre au Congo ! Si le mot a disparu du vocabulaire actuel, il fut jadis à la mode jusqu'au milieu des années 1980. À l'époque, la Saint-Valentin n'était pas dans les habitudes des Congolais et gagner un « cœur » relevait d'un exploit. Pour les hommes comme pour les femmes. Si bien que chacun, disons chacune, usait de mille et une astuces pour conserver le déjà acquis.

