Angola: Incorporation à Cabinda de soldats dans la Police Nationale

Cabinda (Angola) — 100 soldats des Forces armées angolaises (FAA), en poste dans la province de Cabinda, ont été incorporés samedi dans la Police Nationale, au cours d'une cérémonie organisée dans la dixième Brigade d'Infanterie Motorisée, basée au sud de cette enclave située à l'extrême nord-ouest du pays.

Dans son mot de circonstance, le commandant de la Région Militaire Cabinda, le général de brigade Domingos Filipe Kicongo, a fait savoir que les FAA étaient en pleine période de restructuration, et que chacun devrait contribuer, par son savoir, détermination et discipline, à la défense de la patrie, avec sens de responsabilité et de mission accomplie afin d'appuyer le développement socio-économique pour le bien-être des Angolais.

"Je vous prie de maintenir une conduite exemplaire dans l'accomplissement des tâches qui vous seront incombées, car la patrie continue à compter sur votre contribution valable, notamment dans le maintien de la paix, sécurité, ordre et tranquillité publique ", a-t-il ajouté.

Mettant en relief la bravoure, la loyauté et l'héroïsme démontrés par les ex-soldats, le commandant a poursuivi: "J'appelle tous ceux qui viennent de rejoindre la Police Nationale à demeurer exemplaires, à prêter une attention particulière à la formation académique et professionnelle, car en cette ère de globalisation, les exigences du présent et de l'avenir sont de plus en plus énormes".

La cérémonie de transfert des 100 soldats s'est déroulée en présence du commissaire Eusêbio Domingos, en représenation du commandant de la Police Nationale et délégué du Ministère de l'Intérieur, du directeur des Ressources Humaines du Commandement Provincial de la Police Nationale, des généraux et officiers supérieurs des FAA affectés à Cabinda.