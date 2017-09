Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - L'AS Otoho le plus grand perdant de la 32e journée

Peu avant ce match, le Cara avait dominé l'AS Cheminots 3-1. Garcia Nkouka avait donné l'avantage aux Aiglons avant que Milimo ne double la mise. L'AS Cheminots pensait se relancer après la réduction du score de Kedy Tondélé mais dans les ultimes minutes du match Nicolas Ondama a inscrit le 3e but des rouges et noirs, permettant ainsi à son équipe de totaliser 67 points soit un de moins que l'AS Otoho, l'actuelle deuxième.

L'AS Otoho n'a pas pu faire mieux qu'un nul de deux buts partout alors que l'AC Léopards de Dolisie, et le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) avaient tous les deux gagné leur rencontre. Le nul concédé par l'AS Otoho face à la JST n'a certes pas bousculé sa position au classement provisoire mais il a donné un avantage conséquent à l'AC Léopards, le leader qui la distance désormais de trois points. Depuis le match concédé par l'AC Léopards face au FC Kondzo, l'écart entre le leader et son dauphin n'était que d'un point. Depuis lors, l'équipe de Dolisie a collectionné des victoires (quatre en autant de match) pour se maintenir à la première place avec 71 points.

