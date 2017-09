Maroc: SAR la Princesse Lalla Hasnaa, invitée d'Honneur du 9e Congrès Mondial de l'Education à l'Environnement à Vancouver

Rabat — Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, est l'invitée d'Honneur de la 9e édition du Congrès Mondial de l'Education à l'Environnement (WEEC), qui se tient à Vancouver (Canada) du 9 au 15 septembre sous le thème: "Culture et environnement : Tisser de nouveaux liens".

A cette occasion, Son Altesse Royale a prononcé, samedi au Centre des Conférences de Vancouver, un discours à l'occasion du lancement des travaux de cette 9e édition du WEEC, qui fait le point tous les deux ans sur le développement de l'éducation au développement durable dans le monde, indique un communiqué de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement.

Dans ce discours, SAR a rappelé l'engagement actif et irréversible pour l'Environnement du Maroc, hôte de la COP22 à Marrakech, et son soutien aux pays les plus vulnérables au réchauffement climatique, notamment l'Afrique et les pays petits insulaires.

"Mon pays, le Maroc, terre millénaire de coexistence et de dialogue, reste engagé, à l'avant-garde d'une telle démarche de solidarité internationale", a déclaré Son Altesse Royale.

Le Maroc a promulgué une charte pour l'Environnement déclinée en une stratégie nationale de Développement Durable à l'horizon 2030, outil de convergence des politiques publiques et de transition vers une économie verte, solidaire et inclusive, relève le communiqué.

C'est dans cette stratégie que la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement s'insère depuis 2001, avec ses programmes pilotes de propreté des plages, de qualité de l'air, de réhabilitation de jardins historiques, etc. qui permettent un inlassable travail d'éducation au Développement Durable et de diffusion d'une culture de l'Environnement, particulièrement auprès des plus jeunes, précise-t-on.

Et d'ajouter que le succès de ces programmes qui mêlent action concrète et sensibilisation, repose sur la mobilisation et le travail en commun, sous la coordination décisive de la Fondation, de partenaires venus d'horizons les plus divers : administrations, entreprises, associations, universités...

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a insisté dans son discours sur l'objectif des programmes de sa Fondation, qui est de contribuer à «apprendre ou réapprendre les gestes essentiels pour économiser les ressources, préserver la nature, protéger la biodiversité, ou encore développer la solidarité» et développer une culture de l'environnement, souligne le communiqué, notant que Son Altesse Royale rejoint en ce sens le thème de la 9e Édition du WEEC.

La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement participe tous les deux ans au WEEC, dont elle avait co-organisé la 7e édition de 2013 à Marrakech, sous le thème de "L'éducation à l'environnement et les enjeux d'une meilleure harmonie ville-campagne".