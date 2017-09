Togo: Plusieurs protocoles, résolutions et la déclaration de Lomé adoptés

C'est donc pour continuer dans la droite ligne de ces avancées qu'au termes des travaux qui ont duré toute la journée de vendredi, plusieurs protocoles ont été adoptés, des résolutions ont été prises et la déclaration de Lomé sanctionnant les travaux a été approuvée et signée.

Il a énuméré les programmes du gouvernement pour inverser la tendance au Togo. Mais constate-t-il que le problème demeure. Il s'est rejoui dès lors de la création du cadre de concertation des ministres de l'Emploi. Il s'agit à son avis d'un mécanisme approprié de rencontre de haut niveau. Il a encouragé les Etats membres de l'UEMOA à poursuivre les efforts en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle, pour endiguer le chômage, le sous-emploi et la pauvreté.

Pour ce qui est du Togo, il a indiqué que "selon les résultats des enquêtes du Questionnaire unifié des inducateurs de bases de bien-être (QUIBB), le taux cumulé de chômage et de sous-emploi est passé de 32,9% en 2006 à 29,3% en 2011 puis à 28,3% en 2015, et concerne particulièrement les jeunes, soit 28,6% de la tranche d'âge de 15-35 ans".

Il est dès lors revenu sur les différents facteurs qui, conjugués, entraînent le chômage, le sous-emploi et la pauvreté, tous "des préoccupations majeurs pour les gouvernants". Il a regretté le fait que, pris individuellement, "les Etats éprouvent d'énormes difficultés à faire face ces défis liés à l'emploi et à la formation professionnelle".

La 8ème Conférence des ministres en charge de l'Emploi et de la Formation professionnelle de l'espace UEMOA s'est tenue vendredi dernier à Lomé. Rendez-vous s'inscrivant dans le cadre des rencontres périodiques de haut niveau sur la formation et la promotion de l'emploi dans les pays de la zone UEMOA, les travaux ont été ouvertes par le ministre Komi Tchakpélé qui représentait le Premier ministre Komi Sélom Klassou.

