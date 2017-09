Congo-Brazzaville: Transferts - Thievy Bifouma quitte Osmanlispor pour Sivasspor

Après Ankara, depuis fin janvier, Thievy Bifouma pose son sac de sport à Sivas, située à 440 kilomètres à l'est de la capitale turque. L'international congolais de 25 ans quitte en effet Osmanlispor pour Sivasspor. Il y rejoint donc son compatriote Delvin Ndinga, arrivé la veille en provenance du Lokomotiv Moscou.

Si les modalités du transfert ne sont pas encore connues, Thievy Bifouma ne portera plus le maillot d'Osmanlispor, avec lequel il était lié jusqu'en jusqu'en juin 2020. Depuis son arrivée, fin janvier, Bifouma a disputé 22 matchs pour 1 but, 1 passe décisive et 3 cartons jaunes.

Malgré ces statistiques décevantes, qui font suite à un passage raté à Bastia (2 buts en 15 matchs joués), Sivasspor a misé sur l'international congolais en lui faisant signer un contrat d'un an. Un bail de courte durée, qui ne va pas aider le leader offensif des Diables rouges à trouver l'équilibre dans son parcours en club (5 clubs différents, Espanyol, Reims, Bastia, Osmanlispor et donc Sivasspor, depuis janvier 2016, dix depuis sa formation à Strabsourg).

Chez l'actuel 12e du classement, Bifouma retrouvera Delvin Ndinga, mais aussi les Ivoiriens Arouna Koné et Cyriac Gohi Bi Zoro, le Ghanéen John Boye, le Nigérian Echiejile et l'Algérien Medjani.

Ndinga et Bifouma ne sont pas les premiers Diables rouges à porter le maillot rouge et blanc de Sivasspor : entre janvier et août 2010, Lucien Aubey a pris part à 10 matchs. Souhaitons au milieu et à l'attaquant une plus franche réussite qu'à l'ancien Toulousain.