Tanzanie: Le gouvernement «nationalise» des diamants

Le président Magufuli ne veut rien lâcher. Surnommé « Tingatinga » (bulldozer en swahili), le président Magufuli a marqué les esprits depuis sa prise de fonctions fin 2015 en se montrant inflexible dans la lutte contre la corruption. Mais le style peu consensuel et abrupt de M. Magufuli lui vaut aussi d'être qualifié d'autocrate et de populiste par ses détracteurs, alors que la liberté d'expression est de plus en plus réduite dans le pays.

Depuis six mois, le chef de l'Etat tanzanien a engagé un bras de fer avec les sociétés minières étrangères qui exercent des activités en Tanzanie. Il les accuse de sous-évaluer leur production. Un rapport parlementaire estime le manque à gagner pour la Tanzanie à plusieurs dizaines de milliards de dollars en impôts et taxes depuis près de 20 ans.

