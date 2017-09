Guinée: Réchauffement climatique - La COY13 prévue du 10 au 12 octobre 2017 à Conakry

Donc l'objectif final c'est de produire un manifeste dans lequel, il va avoir des projets innovants qui sera transmis au gouvernement mais aussi aux partenaires techniques et financiers .c'est une opportunité d'attirer l'attention des jeunes et l'ensemble des populations sur les enjeux climatiques »

De son coté, le président du comite d'organisation Karamo Diby, dira « Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un entretien avec les journalistes par rapport au démarrage des activités du projet. La semaine prochaine nous allons organiser les ateliers régionaux sur les échanges et le partage sur les enjeux climatiques dans les quatre régions naturelles du pays. Cette conférence des jeunes sur le climat s'organise chaque année à la veille des COPS. C'est pourquoi nous avons voulu organiser en Guinée dans sa première édition pour débattre les enjeux climatiques. 11 thèmes seront au cœur du débat et d'échange.

