L'Amérique du Sud se retrouve avec 31 fleuves dont l'Amazonie, le Panama et le Madeira. En Asie aussi, il y a 31 fleuves dont le Yang Tsé Kiang, l'Ob-Irtych, le Huang he, ainsi que l'un des fleuves le plus majestueux d'Asie, le Gange sacré (Inde).

"L'ouvrage est aussi un outil de promotion du comportement citoyen, pour le respect et la préservation des ressources en eau de la planète", a ajouté colonel Gueye, ingénieur des eaux et forêts.

Le Pr Banda Fall, de l'université Gaston Berger de Saint Louis, et le Pr Habib Kébé, ont fait un tour d'horizon du contenu des deux livres qui, selon eux, "se recoupent", car "l'eau ne peut exister sans l'arbre et l'arbre ne peut exister sans l'eau".

Saint-Louis — Le colonel Moumar Gueye, a présenté samedi à Saint-Louis, ses deux livres, "L'arbre est la vie", préfacé par l'ancien directeur général de la FAO, Jacques Diouf, et "L'eau source de paix et de sécurité", préfacé par le président Macky Sall.

