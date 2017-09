Afrique: Afrobasket - Nigeria-Cameroun, Sénégal-Angola, Tunisie-RDC en quarts

[1] Congolais, Nigérians et Maliens terminent à égalité de points (5) au classement général du groupe A. Ils ont également le même nombre de points (3) si l'on prend uniquement en compte leurs confrontations directes. En revanche, avec +17, le Nigeria a une meilleure « différence de points marqués » particulière que celle des Congolais (+1) et celle des Maliens (-18).

Trois victoires en trois matches, ce sont également les bilans du Sénégal et du Maroc, à Dakar, dans les groupes D et B.

Au prochain tour, les « D'Tigers » joueront donc contre les Camerounais, tombeurs des Rwandais 81-77 et deuxièmes au classement du groupe C.

Nigeria-Cameroun, Sénégal-Angola, Maroc-Egypte et Tunisie-RD Congo seront les affiches des quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations masculin de basket-ball (Afrobasket 2017), le 14 septembre à Tunis. Les Camerounais se sont qualifiés aux dépens des Rwandais, les Sénégalais ont écrasé les Mozambicains et les Congolais ont battu les Nigérians. Les Maliens sont éliminés malgré leur victoire 92-63 face aux Ivoiriens.

