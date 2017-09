Guinée: Labé - Le quartier Mosquée a un nouveau président de conseil de quartier

Il est bon de préciser que le nouvel homme fort de Mosquée a lui aussi sa petite côte de popularité car en période de sécheresse ,il a pris l'habitude de prendre ces camions citernes pour arroser les zones les plus poussiéreuses de la ville comme Domby et Donghora sans contrepartie aucune.

L'ancien chef de quartier ,il faut le souligner a été remercié avec chaleur pour tout le combat qu'il a mené pour l'émergence du quartier et se retire avec une solide côte de popularité et surtout le respect de ses administrés.

« il y a près d'un mois le chef du conseil de quartier de Mosquée Elhadj Bobo nous a adressé une correspondance comme quoi le poids de l'âge et ses occupations ne lui permettent plus de suivre les activités du quartier et pour cela il demande à être remplacé, on l'a alors chargé de rencontrer les chefs de secteur en accord avec la population, ils ont trouvé un remplaçant en la personne de Tintin. »

