Madagascar: Référendum constitutionnel - Démission du président en cas de victoire du Non

Boycott. Dans le cas de figure où le projet d'amendement est adopté par voie référendaire, le président candidat arrivera-t-il à conquérir l'électorat tananarivien tout en sachant qu'en 2013, il avait obtenu peu de voix dans la capitale et la périphérie. Il en est de même pour l'électorat régional et provincial qui a certes voté pour lui en 2013, mais avec le soutien d'Andry Rajoelina avec qui les relations sont mauvaises aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. Sans parler des multiples foyers de tension auxquels le régime est confronté. Reste à savoir si l'opposition va faire campagne pour le Non au référendum ou encore jouer la stratégie du boycott qui risque de servir le Oui.

Les deux chefs de l'Exécutif se sont déjà exprimés sur la question. Le premier (ministre) à Ivato et le second à Londres. Même s'ils ne l'ont pas affirmé expressément, force est de constater que le pouvoir en place entend vraiment procéder vraiment à la révision ou à l'amendement (le résultat est le même) de la Constitution.

