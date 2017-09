Burkina Faso: La mairie en guerre contre la divagation des animaux à Ouagadougou

En attendant la mise en application des nouvelles dispositions, les amendes prévues en pareille situation sont estimées à 25.000 FCFA pour le gros bétail et 15.000 FCFA pour le petit. A cela s'ajoute la somme de 5.000 F par jour pour les frais de fourrière. Quant à ladite opération en question, elle se poursuit car «les brigades sont déjà en ville et si ces mêmes animaux sont repris, il seront tout simplement mis en vente», a conclu M. Béouindé.

Cette démarche entreprise par la mairie de Ouagadougou vise donc à sensibiliser la population et surtout les propriétaires et leur dire que désormais un nouveau texte rentrera en vigueur. Et à ce sujet, le maire de la ville de Ouagadougou se veut être clair : « dès lors que nous savons que l'élevage est interdit en ville, il n'y aura plus d'amendes pour entrer à nouveau en possession des animaux saisis. Ceux-ci seront soit vendus au profit des caisses de la collectivité, soit mis à la disposition des œuvres sociales de la commune de Ouagadougou».

En la matière, les textes disposent que l'élevage des gros animaux est interdit en ville. Et que la divagation des animaux en général est proscrite. Malheureusement, aux dires du bourgmestre, à Ouagadougou et même dans les communes rurales qui l'entourent, certains propriétaires d'animaux pensent qu'il est nécessaire d'avoir leurs animaux à côté d'eux. «Cela crée de grandes nuisances en ville. (... ) Il y a des problèmes de salubrité, des problèmes d'hygiène, des problèmes de sécurité», fait remarquer Armand Béouindé.

