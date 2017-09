Burkina Faso: Cyclisme - Abdoulaye Rouamba remporte le grand prix de la Lonab

Avec une vitesse moyenne de 37,72 km/h en 3h 43'57, c'est Abdoulaye Rouamba dit « Petit Alexandre» de l'Association des jeunes cyclistes de Koudougou qui a devancé les 77 coureurs au départ de ce grand prix cycliste de la Lonab. La course se disputait sur une distance de 140 km et en 32 tours.

C'est pourtant l'Union sportive des forces armées qui s'est signalé au premier passage avec un temps de 6'25. Au fur et à mesure et avec la fatigue, 54 coureurs vont abandonner pour laisser la place aux plus endurants. Aidé par ses coéquipiers, Abdoulaye Rouamba remporte le sprint final devant Noufou Minoungou du Rail club du Kadiogo, arrivé deuxième.

Quoi de plus pour satisfaire Ignace Amedé Béremdougou, président de l'AJCK. « Il n'y a pas de secret pour nous à l'AJCK, c'est juste le travail. Je remercie personnellement l'entraineur et tous les coureurs pour nous avoir offert tous ces trophées», a-t-il commenté.

Quant au gagnant, il estime que le mérite revient à ses coéquipiers qui ont fait le travail pour lui. «Nous avons six coureurs en stage en France et six autres au tour international de la Côte d'Ivoire. Nous avions donc le devoir d'assurer en leur absence et c'est ce que nous avons fait. Et je suis convaincu que nous allons remporter le tour du Faso cette année», promet Abdoulaye Rouamba.

Pour le directeur général de la Lonab, Simon Tarnagda, c'est une fierté d'avoir organisé cette compétition qui a permis à la Fédération burkinabè de cyclisme de rappeler le manque de la coupe de la Lonab. «Nous allons nous y mettre et à défaut d'être régulier, nous allons le faire le plus souvent», a promis M. Tarnagda. A l'occasion, le DG de la Lonab avait à ses côtés son homologue du Bénin, Gaston Zossou.

Le palmarès du grand prix Lonab

1er- Abdoulaye Rouamba (AJCK)

2è- Noufou Minoungou (RCK)

3è- Arnaud Guigma (USFA)

4è- Aziz Balboné (Tan Aliz)

5è- Oumarou Minoungou (RCK)

6è- Djibril Ouédraogo (ASFA)

7è- Barthélémy Rouamba (UCO)

8è- Hamidou Zoundi (UCO)

9è- Philippe Kafando (USFA)

10è- Mahamadi Porgo (AS Onatel)