Burkina Faso: REN-LAC - La corruption à l'heure du terrorisme

Le Réseau national de lutte anticorruption (REN-LAC) a organisé un panel dans l'après-midi du 8 septembre 2017, au Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) à Ouagadougou. Les débats ont porté sur le thème «Corruption et lutte contre l'insécurité et le terrorisme : rôle et responsabilités des différents acteurs».

A travers cet espace, l'organisation a réfléchi sur le rôle de la corruption dans le déploiement des groupes terroristes dans la sous-région en général et au Burkina Faso en particulier. Il en ressort que la corruption peut favoriser l'insécurité et le terrorisme et face à ce constat, le Réseau veut jouer sa partition dans la recherche des solutions à ce phénomène qui constitue un défi pour les différents Etats.

Si le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité (CESDS) a opté pour un colloque international sur le terrorisme qui sévit dans la bande sahélo-saharienne, le Réseau national de lutte anticorruption (REN-LAC), lui, a choisi d'organiser un panel. La proximité temporelle de ces deux événements est la preuve de l'impérieuse nécessité de trouver les voies et moyens pour lutter contre le terrorisme.

Selon le rapport 2016 du REN-LAC, la police municipale vient en tête des services les plus corrompus au Burkina Faso, la Douane et la Gendarmerie occupant respectivement la troisième et la quatrième place. Qu'est-ce qui peut bien justifier cet état de fait ? De l'avis des personnes sondées et sur la base de leur expérience, avec la situation d'insécurité et de terrorisme, il y a de plus en plus de contrôles des forces de défense et de sécurité (FDS) et ces dernières en profitent pour faire du racket.

«Au niveau de l'hôtel Silmandé, par exemple, nous avons appris qu'avec la corruption, les contrôles ne sont pas faits comme il se doit. Donc, les terroristes et les trafiquants peuvent se mouvoir aisément», a affirmé le secrétaire exécutif du REN-LAC, le Dr Claude Wetta. Et Ismaël Cissé, secrétaire permanent de l'Organisation des transporteurs routiers du Faso (OTRAF), d'ajouter que les rackets se font de plus en plus persistants sur les grands axes routiers.

Le responsable du Réseau a souligné que les échanges sur cet aspect permettront d'identifier des formules afin qu'il y ait moins de contrôles, moins de présence physique «intempestive» au niveau des axes routiers ainsi qu'à Ouagadougou.

«Il faut que les forces de l'ordre se fassent un peu plus discrètes et soient plus efficaces», a signifié Claude Wetta. Concernant les stratégies de lutte contre la corruption, il a rappelé que son organisation a déjà fait beaucoup de propositions, le point central étant l'amélioration des conditions de vie des populations.

«Si les policiers, les gendarmes et les douaniers sont mieux payés, peut-être qu'on fera reculer ce phénomène et qu'on trouvera des solutions qui s'adaptent à notre contexte. Je ne connais pas les possibilités du gouvernement pour demander qu'il augmente les salaires, mais la vie est faite de choix, l'argent injecté dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme peut être utilisé à cet effet », a préconisé le secrétaire exécutif du REN-LAC.

Dans ce contexte d'insécurité et de terrorisme, Claude Wetta a ajouté que la réflexion doit venir de partout : du gouvernement aux organisations de la société civile en passant par les FDS, sans oublier les acteurs de la justice qui, eux, occupent la 6e place du classement des services les plus corrompus.

C'est dans cette dynamique que le secrétaire général du Syndicat burkinabè des magistrats (SBM), Moriba Traoré, a été invité. Il a fait un exposé sur le rôle et la responsabilité des acteurs judiciaires dans la lutte contre la corruption, l'insécurité et le terrorisme. De ses propos, il ressort que ces trois phénomènes ont en commun de s'opposer à la stabilité et à la paix sociale, aux investissements et partant au développement économique et social des pays qui en sont victimes.

A son avis, le rôle de la justice en matière de lutte contre la corruption, l'insécurité et le terrorisme ne diffère pas fondamentalement de celui habituel concernant les autres types d'infraction. C'est essentiellement un rôle d'investigation et de poursuites avec leurs implications que sont le jugement et la répression. Pour ce qui est des propositions pour une plus grande efficacité de la justice, il a cité la nécessaire exemplarité des acteurs judiciaires eux-mêmes, une culture du réflexe de l'autosaisine des juridictions, la spécialisation des magistrats et une meilleure stratégie de communication avec les populations qui ne comprennent pas souvent certaines décisions de justice.