Burkina Faso: 3e congrès du RDR - Ces absents qui ont hanté le Palais des sports

Mais on peut aussi se demander si ADO et sa garde rapprochée ne prennent pas quelques risques en ostracisant l'ancien chef rebelle dont la capacité de nuisance n'est pas à sous-estimer.

Maintenant, reste à savoir comment le banni va accueillir cette mise à l'écart du congrès. Va-t-il se résigner et subir son sort ou bien finira-t-il par claquer la porte, excédé, et aller à l'affrontement ouvert auquel le RDR semble le pousser ?

Un père fouettard qui ne s'est pas gêné de bombarder Hamed Bakayoko ministre d'Etat, ministre de la Défense. Quand on sait que ce dernier est le cauchemar de Soro et vice versa, autant dire qu'ADO a armé l'un contre l'autre.

Suspecté, à tort ou à raison, d'être derrière les mutineries répétées qui ont secoué la Côte d'Ivoire, et même de nourrir des desseins régicides avec cette cache d'armes découverte au domicile de Bouaké de son chef du protocole, Soul to Soul, mis en examen, le bon petit du président sent désormais le soufre.

Qui doit donc s'effacer et au profit de qui dans cette atmosphère d' « ôte-toi de là que je m'y mette » ?

Et à l'ouverture du congrès, dans un communiqué adressé aux congressistes, HKB n'a pas manqué d'exhorter son allié (d'hier) ADO au respect de cet accord de candidature tournante à la présidentielle : « L'Alliance des deux partis par le passé leur a valu et leur vaudra des succès électoraux certains. Encore faut-il savoir s'effacer quand l'intérêt supérieur du pays le commande. »

Le discours d'ADO tendant à démentir les rumeurs de dissensions au sein du RHDP suffira-t-il à ramener la sérénité et la confiance dans les rangs ? Rien n'est sûr, tant la méfiance est entrée dans la maison par portes et fenêtres.

L'événement aura aussi été l'absence de certains ténors de la coalition présidentielle. Et plus que les congressistes, ce sont les absents qui auront surtout été présents, en tout cas dans les esprits.

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.