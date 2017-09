Afrique: Elim Mondial 2018 - Les classements après la 4è journée

Nigeria-Cameroun, Sénégal-Angola, Maroc-Egypte et Tunisie-RD Congo seront les affiches des quarts de… Plus »

Très belle opération du Cap Vert sur l'Afrique du Sud à Durban (2-1). Les Bafana Bafana calent avec 4 points et voient leurs adversaires passer en tête du groupe. Derrière, statut quo après le nouveau match nul 2-2 entre le Burkina faso et le Sénégal.

Après sa brillante victoire à Libreville, la Côte d'Ivoire a sombré à domicile devant le Gabon 1-2 et relancer ainsi l'intérêt dans ce groupe C. Le Maroc n'a pas profité de la défaite des Eléphants avec son match nul (0-0) devant le Mali qui a déjà plié bagages.

Le Nigéria n'a plus besoin que d'un point dans le groupe B. Les Super Eagles ont tenu le choc à Yaoundé 1-1 et éliminent le Cameroun. C'est la Zambie qui est désormais dauphin après son second succès 1-0 sur l'Algérie qui peut également dire adieu à la Russie.

Comme attendu depuis le début, l'unique ticket du groupe A se jouera en très Aigles de Carthage et Syli. Et la Tunisie a fait un nouveau pas en avant. Après sa victoire à domicile 2-1, les hommes de Nabil Maaloul sont allés tenir en échec la RD Congo (2-2) après avoir été mené 0-2.

