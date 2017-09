Cameroun: Coopération Cameroun-France - 146 milliards de F investis en 2016

Une enveloppe octroyée par l'Agence française de développement pour le développement des infrastructures, l'éducation et la création d'emplois.

L'action de l'Agence française de Développement (AFD) au Cameroun intègre un ensemble d'outils. Dans son rapport annuel de 2016, l'Agence cite entre autres le contrat de désendettement et développement (C2D), des prêts souverains et non-souverains, des subventions. On compte également les fonds français pour l'environnement mondial (FFEM), les délégations de fonds de l'Union européenne et les financements dédiés aux ONG françaises. La coopération entre le Cameroun et la France en 2016 aura par ailleurs été marquée par la signature du troisième volet du C2D pour un montant global de 611 millions d'euros, soit environ 401 milliards de F.

Deux axes majeurs intègrent cette troisième phase. Le premier concerne l'agriculture et le développement rural avec un accent particulier sur la transformation et la valorisation des produits agricoles par le secteur privé. Le second axe porte sur les infrastructures urbaines, notamment la réalisation d'aménagements dans les villes de Maroua et de Bamenda. De nouveaux engagements de l'Agence française de Développement au Cameroun en 2016 font un total de 111 millions d'euros correspondant à 73 milliards de F. Concernant les décaissements sur les projets financés par l'AFD, ils se chiffrent à 223 millions d'euros environ 146 milliards de F. Dans son rapport annuel, l'AFD décrypte également un ensemble d'actions réalisées en 2016 dans le cadre de projets d'appui au développement en Afrique.

Ainsi sur le plan financier, l'Agence a consacré 9,4 milliards d'euros soit 6 166 milliards de F. Ce montant représente un taux de 13% de croissance des engagements par rapport à 2015. La note indique également le type de projets de développement dans laquelle l'institution a investi. Il s'agit des infrastructures, l'éducation et formation de la jeunesse, la création d'emplois. Dans son portefeuille de projets, on compte également la gestion de la croissance urbaine, la lutte contre la pauvreté et la gestion des crises. Pour ce qui est de l'investissement financier sur le continent, elle a investi 3,9 milliards d'euros, correspondant à 2560 milliards de F.