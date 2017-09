Cameroun: Me Dieudonné Happi - Un avocat pour le redressement

Nigeria-Cameroun, Sénégal-Angola, Maroc-Egypte et Tunisie-RD Congo seront les affiches des quarts de… Plus »

Après l'obtention de son Baccalauréat, il poursuivra ses études de droit dans les universités de Rouen et d'Angers en France. Où il obtiendra tour à tour Deug, Licence et Maîtrise. Après avoir exercé pendant plus de 20 ans dans le chef-lieu de la région de l'Extrême-Nord, il a déposé il y a peu, ses valises dans la capitale économique du pays.

Il a également épousé les us et coutumes de cette partie du Cameroun, durant une grande partie de sa carrière. C'est certainement cette capacité à se fondre dans son environnement de travail que l'homme âgé de 66 ans mettra en exergue afin de démêler la crise que traverse la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). Avocat au barreau du Cameroun depuis 1985, il est l'un des rares privilégiés à exercer le métier de ses rêves d'enfant.

En plein échange avec le Secrétaire général du ministère des Sports et de l'Education physique, Oumarou Tado, Me Dieudonné Happi s'exprime aisément en fufuldé. Preuve que le nouveau président du Comité de normalisation n'était pas seulement à Maroua pour travailler.

