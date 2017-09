Madagascar: Les fraudes à l'électricité provoquent surtensions et délestages

La révision de la Constitution pour un Oui pour un Non est une arme à double tranchant pour Hery… Plus »

Parmi les quartiers où les vols de courant sont les plus fréquents, Ankatso, 67ha et Itaosy, où habite Thierry. « Dans mon quartier, il y a des gens qui trafiquent les compteurs pour voler du courant. Il y en a beaucoup qui font ça. Mais la Jirama ne fait pas de contrôles. »

Selon la Jirama, la compagnie d'eau et d'électricité, des fraudes ont été constatées dans près de 40% des foyers visités. Il s'agit en grande majorité de branchements illicites. Des vols de courant qui provoquent des surtensions et font parfois disjoncter les transformateurs.

« Ça coupe tout le temps. À partir de 18h et jusqu'à 19h30. On ne peut pas regarder la télévision, écouter la radio. Ça m'énerve parce que je paye mes factures chaque mois, mais il y a toujours des coupures. Mais les factures ne baissent pas. On ne sait plus quoi faire. »

Pour lutter contre les vols de courant et les vols de câbles électriques, la Jirama fait appel aux chefs de quartiers, à la police et à la population pour dénoncer les voleurs. Car les branchements clandestins provoquent des surtensions qui abîment, voire détruisent les transformateurs.

