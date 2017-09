Ile Maurice: Allégation de séquestration - «Zot inn met kouto anba mo lagorz dévan mo madam»

Ils étaient recherchés depuis le 28 août dans une affaire d'allégation de séquestration. Ces deux habitants de Vallée-Pitot, âgés de 24 ans et 30 ans, ont été arrêtés par les autorités mardi. Un troisième suspect avait été épinglé quelques jours plus tôt. Ils sont soupçonnés d'avoir tenté d'agresser et séquestrer un habitant de Port-Louis, âgé de 41 ans.

Dans une déposition à la Criminal Investigation Division du poste de police d'Abercrombie, le quadragénaire a indiqué aux enquêteurs que ses présumés agresseurs ont débarqué chez lui le jour de l'incident pour lui réclamer Rs 3 500. N'ayant pas pu obtenir l'argent, ils l'ont embarqué dans une voiture de la marque Nissan avant de prendre la direction de Karo Kalyptis. Forcée de remettre Rs 2 000 à ses bourreaux, la victime a, par la suite, été reconduite chez elle.

Mais les présumés kidnappeurs devaient retourner à la charge dans la soirée. Le quadragénaire avance que ses agresseurs l'ont menacé avec un couteau. «Zot inn rant kot mwa, zot finn met kouto anba mo lagorz dévan mo madam. Zot finn kokin mo portab ek zot finn fer dézord dan mo lakaz.» Ses détracteurs lui réclamaient une somme de Rs 75 000.

Dans sa version des faits, un des suspects affirme que le quadragénaire lui devait de l'argent et que ce dernier ne voulait pas le lui retourner. L'individu a également indiqué qu'il avait remis cet argent au quadragénaire pour qu'il le garde en lieu sûr avant son incarcération. Les deux habitants de Vallée-Pitot ont été traduits en cour de Port-Louis, mercredi, sous une charge provisoire de séquestration et demanding money by threat. Ils ont été reconduits en cellule policière après leur comparution en cour. Le juge a objecté à leur remise en liberté.