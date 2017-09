Ile Maurice: Prix des légumes - Le porte-monnaie bientôt dans les choux ?

Haricots tendres et juteux, pommes d'amour rouges et dodues, bringelles grosses et mauves... Les légumes, on les trouve en abondance en ce moment au marché. Leurs prix ? Sucrés comme les giraumons. Profitez-en puisque cette tendance ne va pas durer, semble-t-il...

C'est, en tout cas, ce qu'avance Kreepaloo Sunghoon, secrétaire de la Small Planters' Association. En raison de l'anticyclone qui rôde dans nos parages en ce moment, il se pourrait que les prochaines récoltes soient affectées, que les prix grimpent et que le porte-monnaie soit dans les choux. «Si c'est le cas, ceux qui vont observer le jeûne pour Govinden ou Durga Puja vont en souffrir. Mais tout dépend de l'impact de l'anticyclone sur la plantation. On devrait en savoir plus d'ici la semaine prochaine», indique-t-il.

En attendant, une petite virée au marché de Port-Louis, samedi, nous a permis de constater que les clients avaient la patate. Le prix de la pomme d'amour, par exemple, variait entre Rs 10 et Rs 25 le demi- kilo contre Rs 100, parfois, en période de disette. «Pé gagn tro boukou !» laisse entendre Anand Lilloo, maraîcher. Danny Coopoosamy vend, lui, des «ti pima», qui coûtent entre Rs 60 et Rs 70. «Le prix va encore baisser pour passer à Rs 25. L'été, c'est la saison des piments.»

Devra-t-on payer le prix fort après ? Attendons voir.