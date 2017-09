Ile Maurice: Bourse Chevening - Trois Rodriguais parmi les six lauréats

Ils s'appellent Marie Michele Audrey Tolbize-Ravina, Marie Stephania Perrine et Joseph Jean Noel Jolicoeur. Et ces trois Rodriguais font partie des six nouveaux bénéficiaires de la Bourse Chevening pour 2017-18. Ils ont reçu leur bourse le 5 septembre, à Port-Mathurin.

C'est en 2016 que la haute commission britannique a décidé de réserver au moins une bourse à l'intention des Rodriguais. «Mais le niveau des candidats rodriguais a dépassé nos attentes. Nous sommes heureux que trois d'entre eux figurent parmi le top six à travers Maurice», a indiqué le haut-commissaire britannique Keith Allan.

Marie Michele Audrey Tolbize-Ravina, cadre administratif à l'Assemblée régionale de Rodrigues, se lancera dans un MSc in Public Management with specialisation in Leadership and Local Policy, à l'université de Birmingham. Elle se dit fière d'avoir remporté cette bourse et souhaite pouvoir mettre les nouvelles compétences qu'elle acquerra au service de son île.

Marie Stephania Perrine entamera, elle, à l'université d'Exeter, un MSc in Sustainable Development (Climate Change and Risk Management). Enseignante dans un collège, elle est à la tête du département d'anglais. Et préside également une organisation non gouvernementale baptisée SIDS Youth AIMS Hub- Rodrigues, qui oeuvre pour la promotion du développement durable.

De son côté, Joseph Jean Noel Jolicoeur étudiera en vue d'obtenir un MSc in Education, Public Policy and Equity à l'université de Glasgow. Pour cet enseignant, «cette bourse est une opportunité pour Rodrigues d'en finir avec le statu quo et d'avoir enfin son mot à dire en matière d'éducation».

Les noms des autres récipiendaires de la Bourse Chevening seront annoncés le mardi 12 septembre. Par ailleurs, les applications pour la bourse 2018-19 seront ouvertes jusqu'au 7 novembre. Les intéressés peuvent consulter l'adresse suivante : http://www.chevening.org/mauritius/