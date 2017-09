Congo-Kinshasa: L'évêque Mukuna et le catcheur Edingwe devant la barre pour association de malfaiteurs

Pour imputations dommageables et associations des malfaiteurs, l'évêque Pascal Mukuna et le catcheur Edingwe sont traînés devant la barre du tribunal de grande instance de Kalamu par Me Karl Claude, membre du FC Renaissance /Barumbu.

Au cours de l'instruction de cette affaire devant le tribunal de grande instance de Kalamu, la partie prévenue, à savoir Edingwe Mukuna, avait soulevé l'exception liée à l'obscurité dans le libellé.

En clair, selon cette partie, l'exploit introductif d'instance reprend pas les faits mis à charge des prévenus. C'est pour raison que leurs avocats avaient demandé aux juges des céans de irrecevable mais non fondée la présente action.

En ce qui concerne le premier juge, il avait reçu cette exception,

l'avait déclarée non fondée mais l'avait jointe au fond. Le juge avait ordonné l'ouverture de l'instruction.

Face à cette décision, les avocats du numéro 1 de l' Chrétienne de Kinshasa (ACK), l'évêque Pascal Mukuna, avaient que la décision avant dire droit prononcée par le tribunal de instance de Kalamu constituait un mal jugé et qu'il y avait totale de motivation. C'est cette raison qui les avait poussées interjeter appel devant la Cour d'appel de Gombe. L'audience de cette affaire en appel a eu lieu le vendredi 08 septembre 2017.

Devant le juge d'appel, les avocats de Mukuna et Edingwe ont savoir que le premier juge n'aurait pas dû se déclarer saisi. « Il a passé outre les prétentions que nous lui soumises. La cour devra statuer de nouveau et constater que l' était obscur et ne reprenait pas clairement les faits reprochés prévenus », ont fait savoir les avocats des cités.

Les mêmes ont martelé que « si la Cour estime que le premier avait bien dit le droit, nous allons nous plier à sa décision suivre le cours normal de ce procès ».

D'après l'avocat du plaignant Karl Claude, l'appel diligenté par prévenus est dilatoire. Il a demandé à la Cour de dire irrecevable non fondé cet appel car ce n'est pas le même adversaire qui est en instance au premier degré. On a cru avoir affaire à deux différentes. Selon le même avocat, le catcheur Edingwe s'appelle réalité Edmond Mapina Gwe.

Après avoir entendu les argumentaires des parties au procès, la a pris en délibéré cette affaire et promis de se prononcer le septembre 2017.

Rappel

En ce qui concerne les faits, le plaignant Karl Claude accuse pasteur Mukuna et le catcheur Edingwe d'avoir monté un coup faire croire aux supporters du FC Renaissance qu'Antoine aurait donné deux mille dollars américains au catcheur Edingwe que l'équipe perde dix matches successifs.