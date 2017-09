Ile Maurice: Journée mondiale de l'alphabétisation - Elles ne savent ni lire ni écrire...

Les frères Moorar sont déterminés. Atmanand, Sharma et Vipin Moorar contestent la… Plus »

Peut-être qu'elle incitera sa collègue Cindy Saminaden, 39 ans, à l'accompagner. Qui elle aussi «pa'nn konpoz siziem akoz pa ti pé kapav swiv. Mo ti koné mo ti pou fel». Plus tard, Cindy a eu du mal à compléter les formalités quand il fallait trouver une école pour ses deux enfants. Les formulaires bancaires lui donnent également du fil à retordre. «Mo bizin démann dimounn ou bien sa zanti misié sékirité ki débout dévan laport-la ranpli pou mwa... » Son adresse, elle ne sait pas l'écrire non plus.

