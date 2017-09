Ile Maurice: «Star» de la Maiden Cup - La vie de Rodney Mootoosamy chamboulée après une séparation

Les frères Moorar sont déterminés. Atmanand, Sharma et Vipin Moorar contestent la… Plus »

«Mon frère n'était plus lui-même. Il avait souvent des fous rires pendant les heures de classes», lâche cette habitante de Port Louis. Rodney ne se donnait plus autant de peine d'étudier, confie Marie. Et au bout de quelques années, Rodney change drastiquement. L'enfant casanier se met en colère pour un rien. «Dokter ti dir ki kan li pou bwar so konprimé, li pou kalmé. Mé li pa pou rétourn kouma avan.»

Avec le temps, les deux commencent à sortir ensemble. Mais un an plus tard, les parents de la collégienne prennent connaissance de cette relation. «Ils n'étaient pas contents. La mère de la jeune fille était venue chez moi pour parler à ma mère. Elle voulait que Rodney quitte sa fille», se souvient Marie. Une séparation qui mettra sens dessus dessous la vie de Rodney, avance-t-elle.

Rodney Mootoosamy est né et a grandi à Camp-Yoloff. S'il dit être âgé de 59 ans, ses proches, qui ont accepté de nous recevoir, avancent, eux, qu'il en a 32. Il y a 15 ans de cela, relate Marie, alors que son frère est en HSC, il fait la connaissance d'une collégienne pendant ses leçons particulières. Et tombe vite sous son charme.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.