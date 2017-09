Tunisie: De l'acide phosphorique aurait été déversé dans la mer

Nigeria-Cameroun, Sénégal-Angola, Maroc-Egypte et Tunisie-RD Congo seront les affiches des quarts de… Plus »

Le membre du syndicat de base de la société Tifert, Slim Mechi, a rappelé qu'un ouvrier et son supérieur ont été licenciés récemment pour avoir filmé de telles fuites et publié la vidéo sur les réseaux sociaux, ce qui a généré un climat de tension au sein de la société.

La garde maritime et l'Anpe ont été aussitôt informées afin de prendre les mesures appropriées pour limiter les dégâts, a-t-il dit, soulignant la nécessité de tenir une réunion avec les départements concernés au sujet des déversements répétitifs en mer et l'accumulation des produits nocifs dans des espaces non protégés.

