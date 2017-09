Sénégal: La formation du nouveau gouvernement continue de faire l'actualité

Le Témoin quotidien relaie ainsi la "grande colère de Pikine et Guédiawaye". "Malgré les éclatantes victoires qu'y a remportées la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) lors des élections législatives du 30 juillet, les départements de Pikine et Guédiawaye (... ) ont été lésés lors de la formation du gouvernement de Dionne 2", peut-on lire dans les colonnes de ce journal.

"Des personnes sont allées me mettre en mal avec la Première dame", Marième Faye Sall, soutient l'intéressé, cité dans les colonnes de l'Observateur, lequel affiche à sa une : "Yakham Mbaye quitte l'APR et crache le feu".

"Aujourd'hui, poursuit l'ancien secrétaire d'Etat à la Communication, les mêmes procédés ont recommencé. Donc, je préfère me mettre dans une position de me préserver". "J'ai repris ma liberté", déclare par ailleurs Akham Mbaye dans des propos repris par Sud Quotidien.

"Mes relations avec le président Macky Sall sont au beau fixe", a-t-il assuré, sa démission s'expliquant selon lui plutôt par "des actes" posés contre sa personne. "L'année dernière, on a fait un enregistrement sonore qu'on m'a collé. Il me vaut une réputation très détestable", avance-t-il.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.