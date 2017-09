Mali: Forum Invest in Mali 2017 - Le président IBK lance le rendez-vous international

Le Forum qui se tiendra les 7 et 8 décembre est conçu comme un rendez-vous international de l'investissement et de l'émergence du Mali.

C'est pourquoi le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a exhorté l'ensemble des forces vives du pays, les membres du gouvernement, les opérateurs économiques à se mobiliser comme un seul homme pour que cet événement soit le plus grand succès possible en matière de promotion économique.

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a lancé, jeudi dernier dans la salle des banquets du palais de Koulouba, le compte à rebours du Forum Invest in Mali qui se tiendra à Bamako les 7 et 8 décembre prochains.

Etaient présents à cette «rencontre de mobilisation» plusieurs membres du gouvernement, les représentants des forces vives, les chefs d'institution de la République, les présidents du Conseil national du Patronat du Mali (CNPM), de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, un parterre d'opérateurs économiques, les partenaires techniques et financiers et le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur de la Fédération de Russie.

En présidant cet événement organisé par le gouvernement avec le soutien de la Banque mondiale et d'autres partenaires, le chef de l'Etat a tenu à manifester son engagement total pour sa réussite. Aussi, il a exhorté l'ensemble des forces vives du pays, les membres du gouvernement, les opérateurs économiques à se mobiliser comme un seul homme pour que ce «rendez-vous international de l'investissement et de l'émergence du Mali» soit le plus grand succès possible en matière de promotion économique. «Il y va de notre survie, de notre présence au monde. Une présence que nous voulons de qualité», a déclaré le chef de l'Etat.

Pour ce faire, il est prévu, durant les deux jours des conférences et panels de haut niveau, des rendez-vous B2B sur mesure avec des acteurs économiques locaux et internationaux clés, des visites de sites, des échanges de haut niveau en présence du gotha économique et financier international, des espaces exposants et «un village des régions du Mali».