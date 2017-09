Ile Maurice: Metro Express, Budget, Boskalis - quelques phrases cultes d'Étienne Sinatambou...

Les frères Moorar sont déterminés. Atmanand, Sharma et Vipin Moorar contestent la… Plus »

Lors d'un débat sur une radio privée, Étienne Sinatambou lance : «Zot pa pé dakor ki lé prémié minis koz tel manier. Kifer zot, bann zournalis, gagn drwa koz séki zot anvi avek premié minis mé li li pa gagn drwa koz parey ?» Dans la même émission, il dira un peu plus tard, «j'aurais voulu savoir qui est cette presse qui ne se sent pas libre à Maurice».

Alors qu'il est ministre des TCI, on lui demande son opinion sur la connexion internet défectueuse qui aurait causé un problème de communication pour la visioconférence dans l'affaire Boskalis, Étienne Sinatambou répond : «C'est incorrect de dire qu'il y a eu un problème de communication entre Rotterdam et le ministère des TCI.» Il dira ensuite : «Mwa, par examp, mo rekomann tou dimounn, éna dé mwa nou finn lans 100 megabit par ségonn. Ek mo pa gagn problem. Lor mo téléfonn, mwa mo kapav gagn nimport ki kitsoz.»

