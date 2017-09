Ile Maurice: [Diapo] Beautiful Neighbours - quand des enfants de Trou-aux-Biches rencontrent Matthew McConaughey, Anne Hathaway...

Les frères Moorar sont déterminés. Atmanand, Sharma et Vipin Moorar contestent la… Plus »

Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Djimon Hounsou, Jason Clark, le réalisateur Steven Knight et le producteur Guy Heeley, ainsi que leurs enfants ont participé, entre autres, à des ateliers de Face painting, un carnaval de ballons, du babyfoot, un spectacle. Les enfants ont été conviés à un déjeuner préparé par les chefs de l'hôtel et ils ont pu faire les acteurs, réalisateur et producteur dédicacer leur livret de coloriage. Sans compter les selfies en compagnie de ces vedettes. À la fin de la journée, les acteurs leur ont distribué des cadeaux.

Chaque mois, dans le cadre de son programme Beautiful Neighbours, l'hôtel Trou-aux-Biches organise une journée de détente entre les enfants de la localité et les enfants des touristes fréquentant son Kids Clubs. C'est ainsi qu'à la mi-août, une quinzaine d'enfants de la Cité Mère Teresa et les enfants des vacanciers ont vu débarquer au Kids Club les acteurs du film Serenity, dont le tournage a pris fin mercredi dernier.

Rencontrer des vedettes hollywoodiennes. Un rêve pour de nombreux Mauriciens. Pour les enfants de Trou-aux-Biches, ce rêve est devenu une réalité, grâce à Beautiful Neighbours, le programme d'engagement social de l'hôtel Trou-aux-Biches. Ils ont en effet pu passer une journée avec les acteurs du film Serenity, à savoir Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Djimon Hounsou, Jason Clark, de même que le réalisateur Steven Knight et le producteur Guy Heeley et leurs enfants.

