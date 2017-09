Ile Maurice: Crime à Forest-Side - Elsa, 14 ans, se remet difficilement

Les frères Moorar sont déterminés. Atmanand, Sharma et Vipin Moorar contestent la… Plus »

Le couple a aussi un fils de 22 ans, qui souffre d'un handicap, et trois enfants âgés de cinq, huit et 12 ans.

Bien qu'elle ait été suivie par un psychologue, l'adolescente ne veut plus se rendre au collège à cause des moqueries de la part d'autres collégiens, dit sa mère, âgée de 39 ans. «Li dir garson tro sikann li lor simé.» Ses tentatives pour convaincre sa fille de poursuivre ses études n'ont rien donné. «Ses enseignants m'ont aussi dit qu'elle s'était renfermée dans un coin et avait des difficultés à se concentrer», raconte la trentenaire. Dans leur nouvelle demeure en location, la famille d'Elsa, nombreuse, arrive difficilement à joindre les deux bouts. Le père de l'adolescente, âgé de 38 ans, ne peut travailler car il aurait des problèmes de santé. «Je dois plusieurs mois de loyer au propriétaire», confie-t-il. De souligner que jusqu'ici, lorsqu'il ne pouvait payer le loyer, le propriétaire faisait preuve de compréhension. Or aujourd'hui, ce dernier aura besoin de sa maison.

