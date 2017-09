Ile Maurice: Squatters - la colère gronde à Tranquebar

Mardi, une trentaine de femmes, certaines seules, d'autres accompagnées d'enfants en bas âge, voire de bébés, sont descendues des deux flancs de la montagne Le Pouce pour gagner la cour de l'église Sainte-Anne, à Tranquebar, et exprimer de vive voix leur exaspération de s'entendre régulièrement promettre la régularisation de leur situation par les politiques de tous bords, mais de toujours rester à la traîne dans les faits.

Une partie de ces femmes vient de la région nommée Bangladesh et l'autre de celle appelée Crownland Tory. Certaines ont une longue histoire de squat sur les flancs de la montagne, soit plus de 35 ans, alors que d'autres sont arrivées là plus récemment, soit depuis une décennie ou moins. La majorité de ces femmes n'ont plus de mari ou de compagnon et portent sur leurs seules épaules la lourde responsabilité de la gestion du foyer familial, comprenant souvent plus de trois enfants.

Dans bon nombre de cas, c'est leur situation de famille monoparentale qui les a menées là. À l'instar d'Adeline, 53 ans, mère de cinq enfants, qui louait une maison à Cassis et qui, du jour au lendemain, s'est retrouvée sans mari. «Bolom inn séparé. Mo mem mari fam dans lakaz. Mo ti pé travay mason. Je pouvais assumer les dépenses du foyer jusqu'à ce que les enfants aillent au collège et aient besoin de leçons particulières. C'était impossible avec ce métier ki pé fer mwa gagn kas zordi ek dimin péna mwayin.» Adeline n'a pas non plus trouvé de parents prêts à la recueillir avec ses enfants. «Ki sannla pou ramas mwa ? Ou pou fer dé zour kot fami ek apré ou pou enn fardo. Mazinn ou sink zanfan !»

Régularisation de leur situation

C'est ainsi qu'elle a atterri à Bangladesh, identifiant un bout de terrain. Sa maison, elle l'a construite de ses mains à partir de feuilles de tôle. Si elle dispose d'eau courante, elle n'a pas d'électricité. «Je ne vous mentirai pas. Je prenais de l'électricité avec mes voisins, mais comme leur maison passait sur le tracé de la Ring Road, ils ont été relogés l'an dernier à Pointe-aux-Sables. Ce relogement a concerné 78 personnes. Zot éna enn lakaz zordi. Zot kapav pa dan bien la ?» Alors qu'elle, elle doit toujours composer avec les inconvénients des averses. «Monn mont mo lakaz divan enn bassin. Kouma éna gro lapli, bassin-la débordé ek inond mo lakaz. Nou tou parey-la», ajoute-t-elle.

Adeline précise que les députés - ceux de l'ancien comme du nouveau gouvernement - leur ont promis de l'électricité, l'asphaltage des routes menant à leurs habitations et même une régularisation de leur situation, mais ils n'ont jamais rien vu venir.

En sus d'avoir littéralement les pieds dans l'eau, Cindy, 35 ans, mère de deux filles, et veuve depuis quelques années «parski mo misié inn tas dan kouran», évoque aussi l'absence de lampadaires sur le flanc de la montagne qui fait que les adultes, comme les enfants, se tordent régulièrement la cheville dans le noir lorsqu'ils rentrent du travail ou des leçons particulières, «kan zot na pa tom dan trou». Avant son veuvage, elle travaillait comme maçon. Elle et son mari louaient une maison à la rue Château d'Eau. La disparition de son conjoint l'a plongée, ainsi que leurs deux filles, dans la misère et c'est ce qui l'a poussée à devenir squatteuse. Elle demande au gouvernement de «tir nou dan sa la miser-la ek donn nou enn lakaz».

Les femmes plus jeunes, comme Cindy, auraient bien voulu refaire leur vie. Ce ne sont pas les prétendants qui manquent, mais ils ne sont pas sérieux. «Éna vini pou kas poz. Zot dres lérin ek alé. Enn lavi dans bez sa», disent les concernées.

Mella Colette, 45 ans, compte parmi les plus anciennes squatteuses de Bangladesh, car cela fait 35 ans qu'elle y vit. Quatre de ses cinq enfants sont mariés et vivent ailleurs et un seul habite encore avec elle. Comme Cindy, elle survit grâce à une allocation versée par la Sécurité sociale et «rod enn ti travay kan gagné». Elle fait ressortir l'absurdité des choses. «Ler ou gagn enn travay fix mé ki pa permet ou roul ou la kwizinn, sékirité sosial aret vers ou pansion.» Elle trouve que les intentions du gouvernement par rapport à l'élimination de la pauvreté ne sont pas claires. «Gouverman dir li lé éliminn povrété. Mé ler ou al National Empowerment Fund ek fer démars pou gagn enn lakaz, zot dir ou ki ou pa élizib parski ou gagn plis ki Rs 6 200. Dan mo ka li pa vré. Mo pé viv zis avek alokasion sékirité sosial Rs 2 600. Pa koné ki sannla inn al rakont fosté lor mwa. Mo invit gouvernman vinn gété si mo éna lantenn Parabol lor mo lakaz, si mo éna enn 4x4 é si mo pé menn enn lavi dé klas ! Mo pé vinn granmer isi.»

«Sak gro lapli nou al res dan sant»

La sexagénaire Raymonde Colette compte aussi 35 ans de squat du côté de Crownland Tory. Elle louait également une maison à Port-Louis, mais ses «problem mari» ont rendu sa situation précaire. Elle a longtemps travaillé à l'usine, faisant régulièrement des heures supplémentaires pour joindre les deux bouts et nourrir sa fille adulte qui est à sa charge depuis que le compagnon de cette dernière a trouvé la mort. Raymonde Colette raconte avoir frappé à plusieurs portes officielles pour obtenir une maison, notamment à celles de la National Housing Development Company pour s'entendre dire qu'elle doit au préalable verser Rs 100 000 de dépôt pour avoir une maison. «Dan ki trou mo pou al tir sa ? Létan gouvernman donn lakaz dernierman, zot donn zis dimounn ki ti lor trasé Ring Road ek nou noun res kouma zako dan bwa ! Gouvernman bien koné ki nou skwater parski sak gro lapli nou al res dan sant. Apré minis vinn dir ou népli éna skwater dan Porwi !»

Cela fait neuf ans que Marie-Ann Agathe, 47 ans, est venue s'installer sur le flanc de la montagne. Elle travaille dans «lakaz madam» trois fois la semaine pour Rs 2 000 et ses trois enfants perçoivent une allocation de Rs 1 000 chacun de la Sécurité sociale. Elle fait ressortir qu'elle et son partenaire «pa bwar, pa fimé. Nou débat, mem enn zour, dé zour, kot gagn travay an plis nou fer li».

Cette mère de trois enfants n'en peut plus des inondations par temps de pluie, de soirées éclairées à la bougie, du manque d'hygiène global. «Dimounn servi pit latrinn ek aswar, sa loder tata ek tiss fatig nou. Sa pé touy mwa tibout tibout.» Elle est lasse d'aller frapper aux portes des officiels et de laisser son nom pour qu'on lui donne un toit. «Zot vir ou, dir ou atann. Par kont, pou éleksion, bizin get zot vinn divan ou laport kouma dir zot pé dimann sarité.» Elle et les autres squatteuses se disent prêtes à verser une mensualité raisonnable au gouvernement et à le faire pendant plus d'une vingtaine d'années s'il le faut, quittes à avoir un bout de terrain ou une maison à elles. «Mem si nou ferm lizié dimin, nou angaz nou pou nou zanfan kontinié payé. Nou koné ki narien pa kado zordi. Si Soodhun (NdlR : le ministre du Logement et des terres) pé dir ki népli éna skwater dan Porlwi, sa lé dir ki pou gouvernan nou pa ekzisté. Sa lé dir li népli éna nou traka. Sa lé dir kinn ray nou lor map. Li inimin tret nou koumsa.»

Un des rares hommes du lot, Jean Rex John, 35 ans, vit sur le flanc de la montagne avec sa compagne et leurs cinq enfants depuis 31 ans. Ce maçon «ki bat baté kot gagné», avoue craindre, eu égard à la déclaration du ministre du Logement et des terres, à l'expulsion forcée des occupants des maisons figurant sur le tracé du Metro Express, que le gouvernement envoie des policiers démolir leurs cases. «Kot pou al dormi lerla ? Enba pon ?»

Une squatteuse fait ressortir que plusieurs d'entre eux sont lettrés et auraient pu trouver un travail décent. «Mé ler zot dir ki zot res Bangladesh ou Crownland Tory, bann anplwayer-la pa donn zot zot sans. Éna inn bizin koz manti lor zot lié résidans pou zot kapav anbosé dan fonksion piplik ! Li pa lozik. Sé enn sistem ki pé ankouraz dimounn koz manti.»

La seule politique qui sorte du lot, disent-ils, et qui a fait installer une fontaine pour eux, est la députée Roubina Jadoo-Jaunbocus. Celle-ci temporise et leur demande la patience. «Nou pé atan mem. Dir misié Soodhun nou anvi zwenn li. Lerla li pou trouvé si népli éna skwater dan porlwi... »