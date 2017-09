Afrique du Sud/Sénégal: Affaire match Afrique du Sud-Sénégal à rejouer - « C'est pour donner un coup de pouce au sénégal »

C'est une évidence. Le Sénégal avait perdu le match, on lui demande de rejouer. Le Sénégal n'a rien à perdre. Les Sénégalais avaient zéro point, ils ont donc la possibilité d'avoir soit trois points, soit un point, soit zéro point. Ils ont donc la possibilité de faire mieux que lors du match. La sanction infligée à l'arbitre ghanéen Joseph Odartei Lamptey est normale et réglementaire (ndlr ;suspension à vie prononcée par la FIFA en mars 2017).

C'est-à-dire que les rapports des officiels font foi. Or après ce match ( ndlr ; Afrique du Sud- Sénégal), le commissaire au match n'a pas demandé sa reprise. Je veux donc dire que cette décision est surprenante, parce que l'on ne peut pas revenir sur les résultats acquis sur le terrain. Si on décide ainsi, ce sera un revirement spectaculaire de la jurisprudence. Ce genre de décision va entrainer des réclamations en cascade.

