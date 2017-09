Congo-Kinshasa: Kwilu - Un bus se renverse près de Kikwit, sept morts et soixante blessés

Nigeria-Cameroun, Sénégal-Angola, Maroc-Egypte et Tunisie-RD Congo seront les affiches des quarts de… Plus »

À titre illustratif, un accident de la circulation avait provoqué six morts et neuf blessés graves dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 juillet 2015 au village Mabaya-tatu, toujours sur la route nationale N°1, à 63 Km au sud-est de Kikwit. La Police de circulation routière, qui avait donné ces chiffres, avait précisé qu'un camion chargé des sacs de ciment et roulant à une vitesse excessive s'était renversé. Les blessés avaient été évacués à l'Hôpital général de référence de Kikwit 1.

Relatant les faits, les témoins ont fait savoir que ce bus dénommé VIP des établissements « Agence Léopard International express », provenait de Kikwit et allait à Kinshasa. Suite à l'excès de vitesse, il s'est renversé au niveau du pont Kwenge vers 23 heures. Les morts et les blessés ont été acheminés la même nuit à l'Hôpital général de référence de Kikwit 1.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.