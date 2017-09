Cameroun: L'innovation technologique au service de l'économie - Zigsave bientôt disponible sur le marché Camerounais

Si Innover peut aider à réduire le gaspillage dans les entreprises et à mieux se positionner pour se concentrer sur les objectifs à long terme, il est urgent pour les africains de s'y orienter.

L'innovation technologique comme acteur majeur dans l »émergence des économies modernes, c'est sans doute ce qui caractérise Africa Tech solar and Co et son partenaire italien qui vont mettre sur le marché camerounais un produit permettant aux entrepreneurs de réaliser jusqu'à 30 % de bénéfices dans la consommation de l'électricité.

En 2016, le gouvernement Camerounais a dépensé 25,2 milliards pour les factures d'eaux et de lumières. Si ce chiffre n'a pas changé depuis 2013, l'on espère pour l'année 2018 une réduction considérable, le gouvernement ayant prévu une rationalisation dans les dépenses publiques, près des 3 /4 de ses 25 milliards sont alloués à l'électricité.

Le Cameroun compte 85000 nouveaux clients chaque année pour l'électricité, ce qui augmente la demande en énergie électrique. Avec le déficit de production et la forte demande, le concessionnaire du service publique d'électricité ENEO lance régulièrement des campagnes de sensibilisations pour une réduction de la consommation énergétique invitant les particuliers à réduire le nombre d'appareils branchés.

Si cette réduction est possible dans les ménages, au sein des entreprises publiques et privées, la consommation d'électricité va avec l'amélioration de la qualité de service à offrir aux usagers, ce qui constitue une charge énorme pour ses structures.

Seme Noungon, est président fondateur du groupe Seme, en 2012 en sa qualité de président de la Fédération nationale des associations des PME d'une part et d'autre part, en tant que président de la Commission d'appui aux petites et moyennes entreprises du Gicam (groupement Inter patronal du Cameroun) ,l'opérateur économique rapportait qu'il dépense environ 3 à 4 millions pour l'hôtel, entre 7 et 8 millions pour l'usine. Lorsqu'il est appelé à subir les délestages, c'est le groupe électrogène qui rentre en fonction, l'industriel affirme que «le coût du carburant consommé par son hôtel avec son groupe électrogène pendant les coupures, est de 500.000 F Cfa/jour».

La consommation électrique constituerait donc une des charges les plus importantes dans les secteurs de l'hôtellerie du fait de l'utilisation des climatiseurs, chauffages électrique, etc... , pareil pour les autres PME ,Restaurants, Boites de nuits et services publiques.

Il fallait trouver une solution permettant de rationaliser la consommation en énergie électrique dans nos hôtels, dans nos services publics, une solution tropicalisée adaptée à l'environnement et au climat sub-saharien.

"ZIGSAVE"' c'est son nom, ce kit est un système automatique sans fil qui permettra désormais d'économiser jusqu'à 30% sur tous les systèmes d'énergies électriques, de climatisation et lumineux dans les Hôtels, salles de conférences, bureaux, salles de fête, bureaux.

La CAN2019 se jouera au Cameroun, selon le ministère du tourisme, le ministère du tourisme camerounais estime à près d'un million de visiteurs étrangers, plusieurs hôtels sont en constructions dans les principales villes du pays, la technologie ZIGSAVE sera un atout pour leur rentabilités.

La nouvelle solution ZIGSAVE réduit les coûts de l'énergie, elle comprend un contrôleur d'équipements "terminal TX8300 le bloc d'alimentation relais TX2300 , le capteur de mouvement infrarouge passif intégré, la limitation du point de consigne, les routines d'occupation flexibles avancées et d'autres fonctions généralement trouvées dans les contrôleurs de type DDC" . Le capteur de mouvement intégré ou externe et les algorithmes d'occupation avancés garantissent automatiquement des économies d'énergie maximales pour les pièces inoccupées ou pendant les périodes de ménage.

Avec son système de règlement automatique de la température après détection de la présence humaine, l'invité est accueilli dans la chambre avec une température adaptée automatiquement à son organisme, ceci en stabilisant la consommation d'énergie électrique.

La technologie de ZIGSAVE a été conçue pour être montée par tous les techniciens en électronique, électricité ou Maintenance, sa production est en cours pour le marché camerounais et sous régional, les premiers kits seront installés au Cameroun dans les prochaines semaines.