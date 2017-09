Cameroun: Internet mobile - La jungle des forfaits

L'internet s'est rapidement démocratisé. Mais, le rapport offre/satisfaction n'est pas toujours au rendez-vous.

«A vec mon opérateur, j'ai un souci de connexion fluide. Pour ma bourse, j'ai choisi d'acheter des données Internet (data) pour trois jours et il m'arrive de les épuiser avant ce délai sans comprendre pourquoi », se plaint Laurette T. « Je souscris au forfait journalier de 100 F pour 75 mégaoctets. A peine connectée pour recevoir des messages Whatsapp, une notification m'annonce très souvent la consommation à 50% », s'indigne Fleurine N. Ces plaintes ne sont pas singulières à ces étudiantes. Il y a deux ans, elles ne s'imaginaient pas bénéficier aussi aisément d'Internet à volonté.

Pourtant, la technologie est allée plus vite que prévu, notamment avec l'avènement de la 4G chez les opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun, Orange, MTN et Nexttel. Depuis lors, il est possible d'acheter des data à partir de 25 F. Mais pour quel type de connexion ? S'ils ont été convaincus par les coûts affichés et accessibles à toutes les bourses, le résultat ne semble pas toujours satisfaire les besoins de plus en plus croissants des usagers, accros aux réseaux sociaux et autres téléchargements mobiles. Devenus plus regardants et surpris d'y investir un peu plus d'argent qu'auparavant, ils ne comprennent pas le mécanisme.

Entre autres facteurs, des offres toujours plus variées qui sèment la confusion dans l'esprit des usagers, pas toujours outillés pour comprendre ces options. Un opérateur dispose en moyenne de dix offres disséquées en sous-offres en fonction de la consommation des abonnés. Parfois, des promotions s'en mêlent.

Avec leurs lots de SMS illimités, crédits de communication multipliés, les abonnés ne maîtrisent au final plus à quoi ils s'engagent. Toutefois, d'autres y trouvent leur compte. Ils ont pour dénominateur commun, la capacité à investir financièrement pour leur Internet mobile. «Depuis 2014, je paie environ 60 000 F par mois pour ma box. Ma connexion est simultanément au top sur mes ordinateurs, consoles de jeu et smartphones », se réjouit Aristide Tchate, jeune entrepreneur.

La dernière catégorie d'usagers se ravitaille directement auprès des fournisseurs d'accès à Internet tels que Yoomee et Vodafone. « Avec 36000 F, j'utilise chez mon fournisseur le package de 20 Go par mois, étant donné que je travaille principalement en visioconférence ou en télétravail 60 à 70% du temps avec des personnes à l'étranger.

Le bémol, c'est que depuis qu'il a rejoint le hub Camtel, les avaries sont plus fréquentes », indique Christian M. Séduits par un débit de qualité au départ, les usagers cherchent toujours des explications à cette baisse de régime. Pour être à l'abri d'une interruption en plein travail, les plus nantis optent pour les forfaits les plus coûteux .