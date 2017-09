Congo-Kinshasa: L'Institut d'émission réitère son soutien à la stabilité du cadre macroéconomique

Nigeria-Cameroun, Sénégal-Angola, Maroc-Egypte et Tunisie-RD Congo seront les affiches des quarts de… Plus »

À ce sujet, les prétendants à l'agrément pour l'ouverture d'un bureau de change seront non seulement des personnes morales, mais aussi des personnes physiques. Et à ce niveau, la BCC distingue trois catégories d'agrément. Notamment l'agrément national assorti d'une caution de 2.500 USD (couverture nationale); l'agrément provincial avec une caution de 1.000 USD (couverture provinciale) ainsi que l'agrément octroyé à des individus sans moyens d'ouvrir un bureau de change avec condition pour ces derniers de s'affilier préalablement à un bureau de deux premières catégories. Pour eux, la caution a été ramenée de 250 USD à 150 USD.

Dans le cadre de la politique monétaire, la BCC est intervenue le mois passé sur le marché de changes avec 2 millions USD. Malheureusement, les banques commerciales ont du mal à réunir et apporter la contrevaleur en franc congolais. Dans cette même optique, l'Institut d'émission a également maintenu le coefficient de la réserve obligatoire à 13 % pour les dépôts en devises à vue et à 12 % pour les dépôts en devises à terme.

Pour ce qui la concerne, la BCC reste très active en ce qui concerne l'ajustement budgétaire, accompagné par cette politique monétaire restrictive. L'encrage budgétaire reste démis. « Les dépenses ne peuvent être réalisées que lorsqu'il y a des recettes. S'il n'y en a pas, on ne peut dépenser. C'est un principe sacro saint dans la gestion », a rappelé le gouverneur de la BCC et président du Comité de politique monétaire.

« Au niveau de la BCC, nous prenons des mesures pour restaurer la stabilité du cadre macroéconomique. Ce sont des mesures qui visent notamment la stabilisation et la relance de l'économie congolaise. Ce que nous recherchons, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat de la population congolaise qui a été entamée depuis la deuxième moitié de l'année 2015. À travers ces mesures, nous recherchons également l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et cela, à travers la relance de l'activité de production intérieure », a-t-il indiqué.

