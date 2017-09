Congo-Kinshasa: CAF-C2 - TP Mazembe en préparation avant d'affronter El hilal Obeid

Nigeria-Cameroun, Sénégal-Angola, Maroc-Egypte et Tunisie-RD Congo seront les affiches des quarts de… Plus »

Avant de prendre l'avion pour le Soudan, le mardi prochain en début d'après-midi, deux séances d'entraînement sont programmées le lundi 11 septembre : la matinée pour un décrassage et la soirée, dès 19h00, une dernière opposition face à la sélection de Don Bosco, KFA et Ecofoot Katumbi est au menu.

Très disputée sur le plan physique, l'opposition a connu une grande concurrence entre les joueurs qui formaient les deux groupes. Meschak Elia a, par exemple, été très appliqué balle au pied. Abdoulaye Sissoko et Ben Malango très engagés physiquement et techniquement, ne sont pas arrivés au bout de la rencontre à cause de l'impact physique. Si le score importe peu - 2-0 au profit du groupe de Sylvain Gbohouo, Djo Issama, Arsène Zola, Rainford Kalaba - satisfaction pour le staff qui s'est fait une idée plus précise de la forme de chacun, confirme la même source.

