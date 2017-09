Congo-Kinshasa: Violences au Kasaï - L'Église catholique s'inquiète de nombre de morts

Nigeria-Cameroun, Sénégal-Angola, Maroc-Egypte et Tunisie-RD Congo seront les affiches des quarts de… Plus »

Etant présente dans tous les villages, l'Église catholique a ainsi accès à des zones non couvertes par l'ONU. Raison pour laquelle cette Eglise a payé un lourd tribut de ces violences : 60 paroisses et 34 maisons religieuses ont été endommagées en quelques mois ainsi qu'une trentaine de structures sanitaires et 141 écoles catholiques, rapporte la commission de communication du nonce apostolique sur le site 7sur7.cd.

À ce bilan macabre revu à la hausse, l'ambassadeur a ajouté les découvertes de 30 fosses communes (42 pour l'ONU) et 20 villages entièrement détruits. Depuis octobre 2017, il sied de noter que les violences dans le Kasaï ont touché également les provinces limitrophes du Kasaï Central, Kasaï Oriental et Lomami. Cela a entraîné l'insécurité grandissante au centre du pays.

