Ile Maurice: À Belle-Rose, une famille vit sur les berges d'une rivière depuis quatre mois

Le projet Metro Express continue de faire des mécontents. Et pas uniquement à La Butte et Résidence… Plus »

Sur la berge de cette rivière, les trois adultes n'ont qu'un foyer pour cuisiner, quelques récipients et un matelas, qu'ils mettent à même le sol le soir pour dormir. Ici et là, quelques bougies éteintes. «C'est pour avoir un peu de lumière le soir», disent-ils. À leurs côtés, deux chiens. «Nous les avons avec nous pour assurer notre sécurité le soir», affirme Dominique.

Le couple n'est pas seul dans cette situation. Cardo Désiré Jean Pierre, le cousin de Dominique, leur a emboîté le pas. L'homme, âgé de 35 ans, explique qu'il habitait autrefois avec une tante à Saint-Pierre. «Mais nous avions régulièrement des disputes. Cela devenait de plus en plus violent. Finalement, j'ai décidé de suivre Dominique», précise-t-il. Depuis, il a coupé tout contact avec sa famille. Selon ses dires, cette dernière n'a pas manifesté le désir de savoir s'il allait bien non plus.

