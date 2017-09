Madagascar: Performance - Les gendarmes mis sous pression

La révision de la Constitution pour un Oui pour un Non est une arme à double tranchant pour Hery… Plus »

En parallèle aux opérations coups de poing pour lutter contre les dahalo, le contrat de performance que devra suivre les bérets noirs, « s'inscrit sur le court, le moyen et le long terme. Cette méthode de travail est à pérenniser », affirme le directeur de cabinet. « Il n'y a rien de nouveau. Nous faisons juste une mise au point pour que nous parlions le même langage et que nous fassions la même chose », ajoute-t-il. Pour l'heure, toutefois, il n'y a pas de délai prévu pour les évaluations.

Un des indicateurs fixés concerne, ainsi, le niveau de confiance des habitants envers les éléments locaux et leur responsable. « Le respect des citoyens et ses relations avec eux seront évalués », a indiqué le directeur de cabinet. Les bérets noirs devront ainsi, désormais faire preuve d'exemplarité. Outre le comportement, le respect des procédures et de la méthodologie de travail sera, aussi, pris en compte dans les évaluations de performance.

À entendre les explications du général Tsirivelo, le but du contrat de performance sera d'abord de reconquérir la confiance de la population. « Nous avons pris conscience que les relations entre la gendarmerie nationale et la population ne sont pas bonnes. Avoir la confiance des citoyens facilite la gestion de la sécurité », affirme-t-il.

