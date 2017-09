Madagascar: Rugby / Analamanga - 3FB garde sa position de leader

La révision de la Constitution pour un Oui pour un Non est une arme à double tranchant pour Hery… Plus »

Deux autres duels de choc ont été au programme de la sixième journée du Top 9 : IRC a battu de justesse TFA d'Anatihazo par 13 à 11 et les XV Family se sont imposés 21 à 20 face à Matadore d'Anosipatrana. Jouant à sens unique, UAS Cheminots a écarté SOE par 20 à 9. Il ne reste plus que deux journées pour la phase éliminatoire. Le premier au classement final sera qualifié d'office en demi-finales. Et de la deuxième à la septième, les équipes joueront des matches de barrage pour obtenir les trois autres tickets des demi-finales. En match d'ouverture comptant pour le championnat de la section de Vakiniadiana, Fitasoa bat Journal par 22 à 21.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.