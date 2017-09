Mali: Lutte contre l'enrichissement illicite - L'Oclei, un organe méconnu

Tel est le constat fait par Ibrahim Maïga, membre de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite (Oclei).

Cet expert en communication affirme que nombre d'acteurs du secteur public et privé méconnaissent la mission de leur structure. Aussi, ils sont peu nombreux les hommes de médias qui maîtrisent bien la raison d'être de cet organe. Très souvent, certains confondent la mission du Bureau du vérificateur général à celle de cet Office. Face à ce constat, il insiste sur l'organisation des sessions d'information sur la mission de l'Oclei.

Selon Ibrahim Maïga, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a pour mission de mettre en œuvre l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte envisagée au plan national, sous régional, régional et international contre l'enrichissement illicite.

A ce titre, il est chargé d'assurer, dans le respect des compétences propres à chacune des structures concernées, une coopération efficace et la concertation des autorités nationales, directement ou indirectement concernées par la lutte contre l'enrichissement illicite ; de prendre communication des déclarations de biens aux fins d'exploitation ; de recevoir également toutes autres informations utiles nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les organes de contrôle et d'inspection ainsi que des officiers de police judiciaire ;

L'Office est chargé de demander aux assujettis ainsi qu'à toute autre personne physique ou morale la communication des informations détenues par eux et susceptibles d'enrichir les éléments justifiant la saisine des autorités judiciaires compétentes ; d'effectuer ou de faire effectuer des études périodiques sur l'évolution des techniques utilisées aux fins d'enrichissement illicite ; de centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits d'enrichissement illicite ; d'animer et de coordonner, en tant que de besoin, aux nivaux national et international, les moyens d'investigation dont disposent les Administrations ou services pour la recherche des infractions induisant des obligations de déclaration ;

Il est chargé d'émettre un avis sur la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de lutte contre l'enrichissement illicite. A ce titre, il propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l'efficacité de la lutte contre l'enrichissement illicite ; de susciter et de promouvoir au sein des institutions et des organismes publics et parapublics des mécanismes destinés à prévenir, détecter et faire réprimer l'enrichissement illicite ; d'évaluer périodiquement l'impact des stratégies et les performances atteintes ;

Jouissant aussi de l'autonomie financière, il est chargé de recommander toutes formes législative, réglementaire ou administrative, tendant à promouvoir la bonne gouvernance, y compris dans les transactions commerciales internationales ; de recevoir les réclamations, dénonciations et plaintes des personnes physiques ou morales se rapportant à des faits d'enrichissement illicite.